Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
7 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,25 - 27,27 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,25 - 27,27 гривні;
Євро – 32,16 - 32,18 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,16 – 27,32 гривні. Євро купують по 32,09 гривні, продають по 32,39 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,18 - 27,27 гривні, євро - 32,17 - 32,30 гривні.
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Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки та встановив його на 7 липня на рівні 27,25 гривні.
7 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,32 - 27,34 гривні.
6 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,29 - 27,31 гривні.
Економічна правда
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