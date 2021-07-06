"Укрзалізниця" розмістить 5-річні євробонди на 300 мільйонів доларів – ЗМІ
"Укрзалізниця" планує випуск п'ятирічних єврооблігацій на суму 300 млн доларів, організаторами випуску призначені J.P. Morgan і Dragon Capital.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у банківських колах.
За словами джерела, серія дзвінків з інвесторами починається у вівторок.
У середині червня агентство S&P змінило прогноз кредитного рейтингу "Укрзалізниці" з "негативного" на "позитивний" у зв'язку з фіналізацією в травні угоди з АТ "Сбербанк" про часткову зміну графіка погашення заборгованості перед банком.
"Ми очікуємо, що УЗ зробить своєчасну виплату останнього платежу в розмірі 50 млн дол за єврооблігаціями 2021 року в вересні. Тому ми підтвердили наш довгостроковий кредитний рейтинг емітента "CCC" і видалили його зі списку CreditWatch, куди він був поміщений з негативними наслідками 21 квітня", - зазначало агентство.
Нагадуємо:
Одне з провідних світових рейтингових агентств Standard & Poor's змінило прогноз кредитного рейтингу АТ "Укрзалізниця" з "негативного" на "позитивний".
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з рівня "В-" до "ССС" у зв'язку із збільшенням ризиків рефінансування.
Тоді в УЗ заявили, що працюють над рефінансуванням боргу, "який негативно вплинув на кредитний рейтинг компанії".
Згодом "Укрзалізниця" домовилася щодо зміни графіку погашення заборгованості перед "Сбербанком", що дозволить УЗ збалансувати навантаження на ліквідність компанії.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua