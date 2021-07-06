"Укрзалізниця" розмістить 5-річні євробонди на 300 мільйонів доларів – ЗМІ

"Укрзалізниця" планує випуск п'ятирічних єврооблігацій на суму 300 млн доларів, організаторами випуску призначені J.P. Morgan і Dragon Capital.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у банківських колах.

За словами джерела, серія дзвінків з інвесторами починається у вівторок.

У середині червня агентство S&P змінило прогноз кредитного рейтингу "Укрзалізниці" з "негативного" на "позитивний" у зв'язку з фіналізацією в травні угоди з АТ "Сбербанк" про часткову зміну графіка погашення заборгованості перед банком.

"Ми очікуємо, що УЗ зробить своєчасну виплату останнього платежу в розмірі 50 млн дол за єврооблігаціями 2021 року в вересні. Тому ми підтвердили наш довгостроковий кредитний рейтинг емітента "CCC" і видалили його зі списку CreditWatch, куди він був поміщений з негативними наслідками 21 квітня", - зазначало агентство.

Нагадуємо:

Одне з провідних світових рейтингових агентств Standard & Poor's змінило прогноз кредитного рейтингу АТ "Укрзалізниця" з "негативного" на "позитивний".

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з рівня "В-" до "ССС" у зв'язку із збільшенням ризиків рефінансування.

Тоді в УЗ заявили, що працюють над рефінансуванням боргу, "який негативно вплинув на кредитний рейтинг компанії".

Згодом "Укрзалізниця" домовилася щодо зміни графіку погашення заборгованості перед "Сбербанком", що дозволить УЗ збалансувати навантаження на ліквідність компанії.