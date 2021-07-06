В уряді запропонували вугільні регіони для першого етапу трансформації

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Пілотні проєкти Справедливої трансформації вугільних регіонів проведуть у містах Червоноград та Мирноград, крім того, в уряді представили пріоритетні громади для першого етапу трансформації.

Про це повідомляє пресслужба уряду за підсумками засідання Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України.

Прем’єр Денис Шмигаль зазначив, що для "зеленого переходу" важливою умовою є впровадження справедливої трансформації вугільних регіонів із одночасним створенням нових можливостей для жителів вугільних громад та працівників вугільних підприємств.

За його словами, пілотні проєкти плануються у двох шахтарських містах: Червоноград та Мирноград. Але географія програми складається з 5 регіонів України, або понад 60 населених пунктів, у яких проживає майже мільйон людей.

"Трансформація вугільних регіонів — це не про закриття шахт. Ми говоримо про створення нових виробництв, розвиток соціальної сфери, інфраструктури та перехід до декарбонізованої економіки", — додав Шмигаль.

Під час засідання Мінрегіон також запропонував для першого етапу справедливої трансформації пріоритетні громади з усіх регіонів України.

Ключовими критеріями для вибору цих громад був рівень залежності локальних економік, бюджетів та сфери житлово-комунального господарства від вугільної галузі, стан вугільної промисловості на цих територіях, готовність громад до здійснення заходів зі справедливого переходу.

Нагадуємо:

Цьогоріч планується розпочати трансформацію вугільних регіонів, для цього хочуть створити відповідний фонд із залученням міжнародних партнерів.

У лютому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів відеоконференцію з представниками Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини щодо реформування вугільного сектору та трансформації вугледобувних регіонів.

Так, наразі розробляється програма з поступової відмови від використання вугілля на період до 2030 року.

Наразі в Україні є 61 вугільний регіон – це мономіста, які прив’язані до єдиного підприємства, вугільної шахти або станції.

Проте відповідно до проєкту Концепції трансформації вугільної галузі, усі збиткові шахти України закриють протягом 10 років, а в найближчі роки мінімізують дотування вугільних підприємств із бюджету.

Для того, аби соціально забезпечити людей у цих регіонах, розробляється стратегія їхньої трансформації.

Економічна правда