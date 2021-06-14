Трансформацію вугільних регіонів планують розпочати цьогоріч – Шмигаль

Цьогоріч планується розпочати трансформацію вугільних регіонів, для цього хочуть створити відповідний фонд із залученням міжнародних партнерів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

За словами очільника уряду, трансформація вугільних регіонів була також закладена в економічну стратегію України. Кабмін вже створив координаційний центр з питань трансформації, розпочав роботу секретаріат енергетичного партнерства.

Крім того, зауважив Шмигаль, триває діалог щодо створення мультидонорського фонду трансформації вугільних регіонів.

"Вже в цьому році ми плануємо розпочати трансформацію вугільних регіонів за підтримки європейських партнерів", – додав він.

Нагадуємо:

У лютому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів відеоконференцію з представниками Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини щодо реформування вугільного сектору та трансформації вугледобувних регіонів.

Так, наразі розробляється програма з поступової відмови від використання вугілля на період до 2030 року.

Наразі в Україні є 61 вугільний регіон – це мономіста, які прив’язані до єдиного підприємства, вугільної шахти або станції.

Проте відповідно до проєкту Концепції трансформації вугільної галузі, усі збиткові шахти України закриють протягом 10 років, а в найближчі роки мінімізують дотування вугільних підприємств із бюджету.

Для того, аби соціально забезпечити людей у цих регіонах, розробляється стратегія їхньої трансформації.

Економічна правда





