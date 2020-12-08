Буславець: Усі збиткові шахти в Україні закриють протягом 10 років

Відповідно до проєкту Концепції трансформації вугільної галузі, усі збиткові шахти України закриють протягом 10 років, а в найближчі роки мінімізують дотування вугільних підприємств із бюджету.

Про це під час Першого німецько-українського енергетичного дня заявила перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець, передає "Інтерфакс-Україна".

"За концепцією вже завершуються всі погоджувальні процедури. Вона передбачає, що збиткові шахти буде закрито протягом десяти років, мінімізація дотування галузі з держбюджету відбудеться в найближчі роки", - розповіла вона.

За її словами, Україна планує до 2070 року повністю відмовитися від викопних видів палива.

Посилаючись на European Green Deal, Буславець додала, що відмова від копалин має відбуватися поступово, без негативного впливу на економіку і зайнятих у галузі працівників.

"Необхідно потурбуватися, щоб ніхто не залишився позаду, - такий девіз справедливої трансформації вугільної галузі, закладений у Європейському "зеленому" курсі. Так має відбутися й у нас", - сказала вона.

Зазначається, що проєкт концепції трансформації вугільної галузі передбачає розподіл шахт на три групи: перша - шахти, які підлягають інтеграції з ПАТ "Центренерго" і які є його ресурсною базою, друга - шахти подвійного призначення, які видобувають і енергетичне, і коксівне вугілля, що використовується в металургії, третя - шахти, що підлягають приватизації не лише як вуглевидобувні підприємства, а і як цілісні майнові комплекси з метою перепрофілювання.

Кабмін на початку жовтня затвердив план заходів щодо створення акціонерного товариства (АТ) за участю державних вуглевидобувних підприємств і ПАТ "Центренерго".

Відповідно до плану, Фонд держмайна і Міненерго до 31 грудня 2020 року мають здійснити інвентаризацію і аудит держшахт, визначити перелік із найефективнішою річною виробничою потужністю до 4,2 млн тонн товарної продукції марки "Г", майно яких може бути внесене до нового АТ.

За словами заступника міністра енергетики Максима Немчинова, міністерство очікує перших результатів аудиту діяльності вугледобувних підприємств до березня 2021 року.