Шмигаль обговорив з представниками уряду Німеччини реформи вугільного сектору

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів відеоконференцію з представниками Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини щодо реформування вугільного сектору та трансформації вугледобувних регіонів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами прем’єр-міністра, наразі розробляється програма з поступової відмови від використання вугілля на період до 2030 року.

Він додав, що на сьогодні в Україні є 61 вугільний регіон. Це мономіста, які прив’язані до єдиного підприємства, вугільної шахти або станції.

"Усі ці регіони мають стару інфраструктуру 60-80 років минулого століття. Виснаження, закриття шахт і поступове стратегічне закриття вугільної промисловості загалом у майбутньому створюватиме соціальну напругу. Треба робити низку стратегічних кроків, щоб соціально забезпечити людей у цих регіонах", — підкреслив Шмигаль.

Повідомляється, що підготовлено дві шахти — у Донецькій та Львівській області для реалізації спільних пілотних проектів. Вони мають продемонструвати результати трансформації, щоб ми могли їх поширити на інші вугільні регіони, зауважив прем'єр.

Спецуповноважений уряду Німеччини з питань трансформації вугільних регіонів України Станіслав Тілліх відзначив, що Німеччина готова в межах енергетичного партнерства з Україною супроводжувати процес трансформації вугільних регіонів.

Нагадуємо:

Відповідно до проєкту Концепції трансформації вугільної галузі, усі збиткові шахти України закриють протягом 10 років, а в найближчі роки мінімізують дотування вугільних підприємств із бюджету.