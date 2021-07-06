У ДФС пояснили відновлення роботи мережі АЗС Glusco

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За ухвалою районного суду Харкова, дозволяється відкрити резервуари з паливом на тих АЗС, де за результатами експертизи якісь палива відповідає ДСТУ, а де ні - робити це заборонено.

Про це пояснили у ДФС, коментуючи відновлення роботи мережі АЗС Glusco.

Зазначається, що районний суд м. Харкова виніс ухвалу, яка скасовує арешт на частину майна фігурантів кримінального провадження.

Фіскали заявляють, що арешт діяв і діє лише на майно, зокрема паливно-мастильні матеріали, а не на самі АЗС та їх діяльність.

"Обшуки на АЗС проводилися оскільки деякі суб’єкти господарювання організували незаконну схему із ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів - палива, з використанням морських суден, приховуючи реальні обсяги імпорту.

Арешт був накладений, оскільки фігуранти провадження займалися підпільним продажем низькоякісного пального. Існування такої схеми дозволило зловмисникам ухилитися від сплати податків на близько 240 млн грн", - додали в ДФС.

У відомстві додали, що досудове слідство триває.

Нагадаємо:

11 березня 2021 року Служба безпеки України заявила про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів та провела масові обшуки на об‘єктах мережі станцій пального Glusco.

5 липня у ЗМІ з’явилася інформація щодо запуску роботи автозаправних станцій мережі Glusco, що вже понад три місяці тому припинив реалізацію нафтопродуктів – у компанії пояснили це технологічним запуском для перевірки обладнання.

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.

Азербайджанська компанія Socar та власник української мережі АЗС Glusco Нісан Моісеєв перебувають у завершальній стадії переговорів про продаж активу.

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.

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Економічна правда