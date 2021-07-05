Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

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Про це йдеться у даних регулятора.Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 6 липня на рівні 27,29 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,37 грн (на 5 липня – 32,41 гривні).

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Нагадуємо:

5 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,29 - 27,32 гривні.

5 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,30 - 27,32 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 5 липня на рівні 27,41 гривні.

Економічна правда