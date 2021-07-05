Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

Понеділок, 5 липня 2021, 19:05
 
нбу

Про це йдеться у даних регулятора.Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 6 липня на рівні 27,29 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,37 грн (на 5 липня – 32,41 гривні).

Рекомендуємо почитати: Сезонне загострення. Як довго ще падатиме долар?

Нагадуємо:

5 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,29 - 27,32 гривні.

5 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,30 - 27,32 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 5 липня на рівні 27,41 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс гривні до долара трохи знизився 5 липня 2021, 09:00
Курс гривні до долара на наступний тиждень трохи знизився 2 липня 2021, 18:50
Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла 2 липня 2021, 17:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!