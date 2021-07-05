Гривня стабільна на закритті міжбанку
5 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,30 - 27,32 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,30 - 27,32 гривні;
Євро – 32,38 - 32,40 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15 – 27,36 гривні. Євро купують по 32,15 гривні, продають по 32,50 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,14 - 27,22 гривні, євро - 32,20 - 32,31 гривні.
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Нагадуємо:
5 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,29 - 27,32 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 5 липня на рівні 27,41 гривні.
Економічна правда
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