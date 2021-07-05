Гривня стабільна на закритті міжбанку

фото нбу

5 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,30 - 27,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,30 - 27,32 гривні;

Євро – 32,38 - 32,40 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15 – 27,36 гривні. Євро купують по 32,15 гривні, продають по 32,50 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,14 - 27,22 гривні, євро - 32,20 - 32,31 гривні.

Рекомендуємо почитати: Сезонне загострення. Як довго ще падатиме долар?

Нагадуємо:

5 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,29 - 27,32 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 5 липня на рівні 27,41 гривні.

Економічна правда