Укртранснафта зможе транспортувати дизпаливо "трубою Медведчука"

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На засіданні Нацкомісії з енергетики та компослуг 5 липня "дочці" Нафтогазу, Укртранснафті, видали ліцензію на право транспортування нафтопродуктів частиною нафтопроводу "Самара – Західний напрямок".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Також рішенням НКРЕКП було зупинено до 06 січня 2022 року (включно) ліцензію з транспортування нафтопродуктів магістральним трубопроводом, виданої раніше ТОВ "ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС".

Нагадуємо:

1 липня "Укртранснафта" підписала із Агентством з розшуку і менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" терміном на 5 років.

Антимонопольний комітет на засіданні 11 червня надав дозвіл дочці "Нафтогазу", "Укртранснафті", управляти нафтопроводом "Самара – Західний напрямок".

Раніше енергетична митниця відмовила дочці "Нафтогазу", "Укртранснафті", у підтвердженні повноважень щодо управління окремими активами нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", адже формально вони досі у власності "Прикарпатзахідтрансу".

Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна про повернення у власність держави нафтопроводу "Самара – Західний напрямок".

Агентство з розшуку та управління активами за результатами конкурсу обрало управителем частини нафтопроводу "Самара –Західний напрямок" дочку "Нафтогаза" – "Укртранснафту".

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна.

Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали.

СБУ наголошувала, що вибуття нафтопроводу з державної власності ставить під загрозу функціонування об’єктів важливого господарського значення. Нафтопровід пов’язують з кумом Путіна членом ОПЗЖ Віктором Медведчуком, який у лютому потрапив під санкції РНБО. В ОПЗЖ зв'язок із нафтопроводом заперечують.

Економічна правда