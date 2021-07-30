У Фонді держмайна визначились зі стартовою ціною "Більшовика" – перевищує мільярд

фото фонд держмайна

Аукціонна комісія з приватизації заводу "Більшовик" направить уряду пропозицію встановити стартову ціну активу у 1,4 млрд грн.

Про це агентству Інтерфакс- Україна повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Приватизація заводу "Більшовик" – це шанс на друге життя для цього підприємства, що має понад 500 млн грн боргів. В попередні роки виробництво було знищено, і тепер основний вид діяльності – здача приміщень в оренду", – зазначив він.

Як повідомив Сенниченко, комісія схвалила приватизаційні умови підприємства. Вони передбачають інвестиції в ремонт і модернізацію понад 57 млн грн, збереження основних видів діяльності, погашення кредиторської заборгованості та боргів із зарплати і перед бюджетом.

Читайте також: Вісім больових точок "Більшовика": чому державі буде непросто продати 35 гектарів на Шулявці

Нагадуємо:

Стартова ціна завода "Більшовик" на аукціоні з приватизації попередньо визначена на рівні близько 45 – 55 млн доларів, або від 1,4 млрд грн.

Віднедавна в Україні розблокована велика приватизація – прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч планується виставити на аукціони 7 об’єктів. Серед них і завод "Більшовик".

Завод "Більшовик" також є збитковим. У 2020 році його збиток сягнув 22 млн грн. За даними ФДМ, загальна сума боргів перед третіми особами перевищує 100 млн грн.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації, який Рада ухвалила 30 березня.