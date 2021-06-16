Ціна приватизації "Більшовика" починається з 45 мільйонів доларів – UkraineInvest
Стартова ціна завода "Більшовик" на аукціоні з приватизації визначена на рівні близько 45 – 55 млн доларів, або від 1,4 млрд грн.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на слова виконавчого директора UkraineInvest Сергія Цівкача під час форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".
"Стартова оцінка заводу "Більшовик" попередньо визначена у 45-55 млн доларів. Обсяг інвестицій, навіть якщо говорити не про промисловість, а про девелопмент, офісні або житлові приміщення, може становити від 300 млн до 500 млн доларів", - додав Цівкач.
Він також зазначив очікуваний обсяг інвестицій для "Президент-готелю", а саме від 15 млн доларів.
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Нагадуємо:
Віднедавна в Україні розблокована велика приватизація – прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч планується виставити на аукціони 7 об’єктів. Серед них і завод "Більшовик".
Завод "Більшовик" також є збитковим. У 2020 році його збиток сягнув 22 млн грн. За даними ФДМ, загальна сума боргів перед третіми особами перевищує 100 млн грн.
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації, який Рада ухвалила 30 березня.
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