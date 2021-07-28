Мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на автогаз

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Середня ціна автогазу у мережах АЗС 28 липня досягла рекордних 16,79 грн/л (+2 коп/л до 27 липня).

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Так, на АЗС "Паралель" і SunOil вартість ресурсу виросла в середньому на 20 коп/л, до 17,45 грн/л і 16,55 грн/л відповідно.

Водночас мережі KLO, "БРСМ-Нафта", Motto і "Татнафта-АЗС-Україна" підвищили ціни в межах 2-12 коп/л.

Загалом із початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,42 грн/л, або 9,5%.

Нагадаємо:

Середня ціна автогазу 27 липня у мережах АЗС підвищилась на 5 копійок за літр до 16,77 грн/л - така середня ціна є рекордною для України за всю історію спостереження.

Повідомлялось, що за вихідні (16-19 липня) середня ціна скрапленого газу у мережах АЗС підвищилася на 28 копійок за літр - до 16 грн/л, востаннє такої позначки вартість автогазу сягала у листопаді 2018 року (16,03 грн/л).

Основним фактором подорожчання ЗВГ аналітики Консалтингової групи "А-95" називали зростання оптових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів.