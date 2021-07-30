НБУ прогнозує зниження рівня безробіття до 9,1% у 2021 році

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У Нацбанку прогнозують, що ситуація на ринку праці надалі поліпшуватиметься насамперед через відновлення економіки, а безробіття у середньому у 2021 році знизиться до 9,1%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

Водночас, прогнозують в НБУ, у 2022 році безробіття наблизиться до природного рівня (8,5%).

При цьому, у Нацбанку прогнозують, що підвищення соціальних стандартів і подальше пожвавлення економіки підтримуватиме збільшення доходів громадян.

"Номінальна зарплата у 2021 році зросте на 18,8% і на 10,8% у наступному році, а реальна - на 8,7% і на 3,9% відповідно", - додали в НБУ.

Нагадаємо:

У червні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти червня 2020 року) зросла на 12,9%, з травня зросла на 5,8%.

У першому кварталі 2021 року рівень безробіття становив 10,5% - це найвищий показник з початку 2017 року.

У щоквартальному Інфляційному звіті за квітень 2021 року НБУ прогнозував, що у 2021 році безробіття знизиться і в середному за рік становитиме 9,1%, номінальна зарплата зросте на 17,8, реальна - на 8,6%.

Економічна правда