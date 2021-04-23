У 2021 році реальна зарплата зросте на 8,6% – прогноз НБУ

У 2021 році безробіття знизиться і в середному за рік становитиме 9,1%, номінальна зарплата зросте на 17,8, реальна - на 8,6%.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за квітень 2021 року, передає прес-служба НБУ.

"За прогнозами Національного банку, в поточному році безробіття знизиться та в середньому за рік становитиме 9,1%.

З одного боку, відновлення економічної активності сприятиме нормалізації показника, з іншого - зниження гальмуватиметься значним зростанням витрат бізнесу на оплату праці. Проте вже у 2022 році очікується зниження безробіття до природного рівня - 8,5%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подальше пожвавлення економіки і зростання соціальних стандартів підтримуватиме підвищення доходів громадян.

Очікується, що номінальна зарплата у 2021 році зросте на 17,8% і на 9,7% у наступному році, реальна - на 8,6% і на 3,9% відповідно.

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Економічна правда