Відкриття ринку землі: кількість угод перевалила за тисячу

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Станом на 19 липня зареєстровано 1107 земельних угод, 3804 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

"Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3804 нотаріусів. Всього заяв - 4246, із них погоджено 3729, в черзі на розгляд - 26, відмову отримали 491.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Міністерство аграрної політики і продовольства повідомило, що через 11 днів після відкриття ринку землі в Україні укладено 532 угоди.

Економічна правда