Відкриття ринку землі: кількість угод перевалила за тисячу
Понеділок, 19 липня 2021, 13:25
Станом на 19 липня зареєстровано 1107 земельних угод, 3804 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
"Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3804 нотаріусів. Всього заяв - 4246, із них погоджено 3729, в черзі на розгляд - 26, відмову отримали 491.
Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Міністерство аграрної політики і продовольства повідомило, що через 11 днів після відкриття ринку землі в Україні укладено 532 угоди.
Економічна правда
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