Закон про реструктуризацію газових боргів на ринку пішов на підпис Зеленському

Unsplash

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон (№3508-д), яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ - вони перевищують 100 млрд грн, закон передали на підпис президенту.

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради.

"Закон врегульовує ситуацію із заборгованістю на ринку природного газу, що виникла внаслідок різкого підвищення тарифів. Документ допоможе реструктуризувати борги теплопостачальних та теплогенеруючих організацій", - йдеться у повідомленні.

Закон передбачає:

перенесення розрахункової дати з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року;

встановлення однакових умов для врегулювання пені/штрафних санкцій підприємствам теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства;

удосконалення механізму забезпечення виконання зобов’язань надавачів послуг усіх форм власності за договорами реструктуризації заборгованості із залученням органів місцевого самоврядування;

уточнення процедури реструктуризації боргів суб’єктів господарювання, які розташовані на території Донецької та Луганської областей на період проведення Операції об’єднаних сил.

Читайте також: Уряд більше не регулює ціни на газ для тепловиків: що це означає для ринку і споживачів

Споживачі, комунальники та постачальники заборгували "Нафтогазу" 100 мільярдів. Що далі: три сценарії

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 14 липня схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ – вони перевищують 100 млрд грн.

До початку опалювального сезону Міненерго та Мінрегіон повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії.

Кабінет Міністрів на засіданні 26 травня доручив ряду міністерств і "Нафтогазу" реструктуризувати борги тепловиків за поставки газу в умовах спецобязательств, а також забезпечити ТКЕ газом за договорами.

Економічна правда