Курс валют на 28 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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28 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 — 26,89 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,85 — 26,87 гривні;

Євро — 31,69 — 31,71 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,80 — 26,99 гривні. Євро купують за 31,54 гривні, продають за 31,89 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,86 – 26,97 гривні, євро – 31,62 – 31,76 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 28 липня на рівні 26,91 гривні.

27 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.

27 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 — 26,89 гривні.

Економічна правда