Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися

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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 28 липня на рівні 26,91 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,78 грн (на 27 липня – 31,81 гривні).

Нагадуємо:

27 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.

27 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 — 26,89 гривні.

Економічна правда