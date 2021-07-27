Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися
Вівторок, 27 липня 2021, 19:10
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 28 липня на рівні 26,91 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,78 грн (на 27 липня – 31,81 гривні).
Нагадуємо:
27 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.
27 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 — 26,89 гривні.
Економічна правда
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