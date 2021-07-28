Уряд виділив 500 мільйонів на добудову Дарницького мосту
Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених на добудову Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві - на програму закладено 500 млн грн.
Про це за підсумками засідання уряду повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.
"На сьогодні Дарницький міст функціонує частково, без відповідних транспортних розв’язок. Це питання в найближчій перспективі буде розв’язане", - написав прем'єр.
За його словами, тендер на будівництво підходів до мостового переходу вже оголошено - торги відбудуться в середині серпня.
Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко опублікував у Telegram Порядок використання коштів, передбачених для будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу.
Відповідно до документа, головним розпорядником коштів і виконавцем бюджетної програми є Мінінфраструктури.
При цьому, одержувачем бюджетних коштів є "Укрзалізниця", яка є замовником за проєктом будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу.
Нагадаємо:
"Укравтодор" та "Укрзалізниця 3 березня підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького залізнично-автомобільного мосту, що перебуває на балансі залізниці.
"Укравтодор" заявляв, що має можливість завершити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту швидше за київську владу, для завершення будівництва мосту, усіх з’їздів та заїздів потрібен один будівельний сезон з моменту початку робіт.
Раніше Державна служба автомобільних доріг "Укравтодор" офіційно звернулася до Кличка з пропозицією взяти на баланс недобудований Подільський мостовий перехід для прискорення будівництва і введення його в експлуатацію.
Мер Києва Віталій Кличко відповів на пропозицію "Укравтодору" добудувати Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро. Радить спершу ввести в експлуатацію Дарницький міст, а вже потім братися за інші проєкти.
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Без освітлення і з боргами: коли добудують Дарницький міст у Києві
Економічна правда
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