Дарницький міст добудують у 2021 році - "УЗ" та "Укравтодор" підписали меморандум
"Укравтодор" та "Укрзалізниця 3 березня підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького залізнично-автомобільного мосту, що перебуває на балансі залізниці.
Документ 3 березня підписали глава "Укравтодору" Олександр Кубраков та голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Роботи розпочнуться вже влітку. І буде завершено всі роботи до кінця 2021 року", - прокоментував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, на мосту необхідно завершити роботи з освітлення та з'їзди на лівому березі Дніпра.
Заступник голови Офісу президента знову нагадав, що "Укравтодор" готовий також у стислі терміни завершити будівництво Подільсько-Воскресенського моста, якщо київська влада погодиться передати йому цей проект зі свого балансу.
Кубраков уточнив, що після його заяви про готовність "Укравтодору" взятися за Подільсько-Воскресенський міст "від міста почули (тільки) якісь ідеї про робочі групи".
"Позиція проста: або ми добудовуємо й готові назвати термін, або місто добудовує і називає термін. Заговорювати не треба", - заявив глава "Укравтодору".
Нагадаємо:
"Укравтодор" має можливість завершити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту швидше за київську владу, для завершення будівництва мосту, усіх з’їздів та заїздів потрібен один будівельний сезон з моменту початку робіт.
Раніше Державна служба автомобільних доріг "Укравтодор" офіційно звернулася до Кличка з пропозицією взяти на баланс недобудований Подільський мостовий перехід для прискорення будівництва і введення його в експлуатацію.
Мер Києва Віталій Кличко відповів на пропозицію "Укравтодору" добудувати Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро. Радить спершу ввести в експлуатацію Дарницький міст, а вже потім братися за інші проєкти.
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Без освітлення і з боргами: коли добудують Дарницький міст у Києві
Економічна правда
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