Дарницький міст добудують у 2021 році - "УЗ" та "Укравтодор" підписали меморандум

"Укравтодор" та "Укрзалізниця 3 березня підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького залізнично-автомобільного мосту, що перебуває на балансі залізниці.

Документ 3 березня підписали глава "Укравтодору" Олександр Кубраков та голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Роботи розпочнуться вже влітку. І буде завершено всі роботи до кінця 2021 року", - прокоментував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, на мосту необхідно завершити роботи з освітлення та з'їзди на лівому березі Дніпра.

Заступник голови Офісу президента знову нагадав, що "Укравтодор" готовий також у стислі терміни завершити будівництво Подільсько-Воскресенського моста, якщо київська влада погодиться передати йому цей проект зі свого балансу.

Кубраков уточнив, що після його заяви про готовність "Укравтодору" взятися за Подільсько-Воскресенський міст "від міста почули (тільки) якісь ідеї про робочі групи".

"Позиція проста: або ми добудовуємо й готові назвати термін, або місто добудовує і називає термін. Заговорювати не треба", - заявив глава "Укравтодору".

Нагадаємо:

"Укравтодор" має можливість завершити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту швидше за київську владу, для завершення будівництва мосту, усіх з’їздів та заїздів потрібен один будівельний сезон з моменту початку робіт.

Раніше Державна служба автомобільних доріг "Укравтодор" офіційно звернулася до Кличка з пропозицією взяти на баланс недобудований Подільський мостовий перехід для прискорення будівництва і введення його в експлуатацію.

Мер Києва Віталій Кличко відповів на пропозицію "Укравтодору" добудувати Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро. Радить спершу ввести в експлуатацію Дарницький міст, а вже потім братися за інші проєкти.

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Економічна правда