У СБУ розповіли, що сприяло популяризації "піраміди" B2B Jewelry

Фінустанови, які мають ліцензії Нацбанку, зіграли важливу роль у популяризації фінансової "схеми" B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на карти інвесторів.

Про це заявив співробітник головного управління Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, який відмовився назвати себе, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливу роль в популяризації проєкту зіграли виплати на карти. Хочу зазначити, що вказані обставини було здійснено завдяки співпраці з ліцензованими фінустановами НБУ, які мали ліцензії на перекази готівки", - сказав він під час зустрічі з журналістами.

Співробітник ГУ СБУ додав, що якби не було можливості здійснення виплат на карти, "можливо, не було б і такої масовості".

При цьому він відмовився називати фінкомпанії, щоб не нашкодити розслідуванню, але уточнив, що державні банки в справі не фігурували.

Нагадуємо:

Трьом організаторам фінансової "піраміди" B2B Jewelry повідомили про підозру, двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

27 серпня Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Засновник фінансової "піраміди" B2B jewelry Микола Гонта повідомив, що ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а юристи компанії готують позови про спростування інформації про блокування мережі, яку раніше розмістило СБУ.