Програма "теплих кредитів": виплачено 120 мільйонів відшкодувань

фото: прес-служба Держенергоефективності

У липні з держбюджету відшкодовано 28,3 млн грн учасникам програми "теплих кредитів".

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Зокрема:

26,24 млн грн - родинам, які залучали "теплі кредити" для впровадження енергоефективних заходів у будинках;

2,09 млн грн - тим, хто встановив твердопаливні котли у рамках програми.

Всього у 2021 році із державного бюджету учасникам програми відшкодовано вже 120,97 млн гривень.

"Безповоротна фінансова допомога у вигляді часткової компенсації "теплого кредиту" - це реальна підтримка домогосподарств у підвищенні енергоефективності своїх будинків.

Окрім компенсацій, бажаним та очікуваним результатом для них є заощадження витрат на енергоносіях", - заявив в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

За умовами програми для отримання відшкодування учасники мають подавати до банків підтверджуючі документи про впровадження енергоефективних заходів.

Загалом, із початку дії програми у жовтні 2014 року і по сьогодні сума відшкодувань становить 3,45 млрд гривень.

Нагадуємо:

З початку держпрограми з енергоефективності з кінця березня банки видали 10 тис "теплих кредитів" на 404,4 млн грн.

Повідомлялось, що за програмою "теплих кредитів" банки видали вже 387 мільйонів гривень кредитів, сума компенсації наближається до повного освоєння.

Держенергоефективності та банки-партнери - Ощадбанк і Укргазбанк - підписали договори про взаємодію для реалізації держпрограми "теплих кредитів" для населення у 2021 році.

За перший місяць роботи програми "теплих кредитів" у 2021 році 6 869 сімей отримали 273 млн грн кредитів.

Економічна правда