Банки уже видали "теплих кредитів" на 400 мільйонів
З початку держпрограми з енергоефективності з кінця березня банки видали 10 тис "теплих кредитів" на 404,4 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.
При цьому, 379,6 млн грн - видали на енергоефективні заходи у домогосподарствах, 24,8 млн грн - на твердопаливні котли.
"404,4 млн грн оформлених кредитів передбачають подальші компенсації, загальна сума яких складе вже 132 млн гривень.
Фактично можливості участі програми вичерпуються. Вже зовсім близько до повного освоєння програми з урахуванням наявного фінансування", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо:
Повідомлялось, що за програмою "теплих кредитів" банки видали вже 387 мільйонів гривень кредитів, сума компенсації наближається до повного освоєння.
Держенергоефективності та банки-партнери - Ощадбанк і Укргазбанк - підписали договори про взаємодію для реалізації держпрограми "теплих кредитів" для населення у 2021 році.
За перший місяць роботи програми "теплих кредитів" у 2021 році 6 869 сімей отримали 273 млн грн кредитів.
Економічна правда
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