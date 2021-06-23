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Банки уже видали "теплих кредитів" на 400 мільйонів

Середа, 23 червня 2021, 15:55
 
фото: Держенергоефективності

З початку держпрограми з енергоефективності з кінця березня банки видали 10 тис "теплих кредитів" на 404,4 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

При цьому, 379,6 млн грн - видали на енергоефективні заходи у домогосподарствах, 24,8 млн грн - на твердопаливні котли.

"404,4 млн грн оформлених кредитів передбачають подальші компенсації, загальна сума яких складе вже 132 млн гривень.

Фактично можливості участі програми вичерпуються. Вже зовсім близько до повного освоєння програми з урахуванням наявного фінансування", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що за програмою "теплих кредитів" банки видали вже 387 мільйонів гривень кредитів, сума компенсації наближається до повного освоєння. 

Держенергоефективності та банки-партнери - Ощадбанк і Укргазбанк - підписали договори про взаємодію для реалізації держпрограми "теплих кредитів" для населення у 2021 році.

За перший місяць роботи програми "теплих кредитів" у 2021 році 6 869 сімей отримали 273 млн грн кредитів.

Економічна правда

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кредити енергоефективність

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