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Програма "теплих кредитів" підходить до повного освоєння

Середа, 9 червня 2021, 16:57
 

За програмою "теплих кредитів" банки видали вже 387 мільйонів гривень кредитів, сума компенсації наближається до повного освоєння. 

Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

"Кредитів видано [387 млн грн] з урахуванням їхньої подальшої часткової компенсації, загальна сума якої складе вже близько 120 млн гривень. 

Всього на програму виділено 150 млн гривень. Це означає, що усі, хто ще бажає взяти участь у програмі, мають встигнути спіймати останній шанс", – прокоментував Костянтин Гура, т.в.о. Голови Держенергоефективності.

Із 387 млн грн "теплих кредитів" для 9 тисячі родин, 367 млн грн видано на утеплення приватних будинків, 21,1 млн грн – на твердопаливні котли.

Програма дозволяє отримати суттєве відшкодування витрат на придбання енергоефективних матеріалів та обладнання.

Нагадуємо:

Держенергоефективності та банки-партнери - Ощадбанк і Укргазбанк - підписали договори про взаємодію для реалізації держпрограми "теплих кредитів" для населення у 2021 році.

За перший місяць роботи програми "теплих кредитів" у 2021 році 6 869 сімей отримали 273 млн грн кредитів.

Економічна правда

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кредит банки енергоефективність

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