Програма "теплих кредитів" підходить до повного освоєння
За програмою "теплих кредитів" банки видали вже 387 мільйонів гривень кредитів, сума компенсації наближається до повного освоєння.
Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.
"Кредитів видано [387 млн грн] з урахуванням їхньої подальшої часткової компенсації, загальна сума якої складе вже близько 120 млн гривень.
Всього на програму виділено 150 млн гривень. Це означає, що усі, хто ще бажає взяти участь у програмі, мають встигнути спіймати останній шанс", – прокоментував Костянтин Гура, т.в.о. Голови Держенергоефективності.
Із 387 млн грн "теплих кредитів" для 9 тисячі родин, 367 млн грн видано на утеплення приватних будинків, 21,1 млн грн – на твердопаливні котли.
Програма дозволяє отримати суттєве відшкодування витрат на придбання енергоефективних матеріалів та обладнання.
Нагадуємо:
Держенергоефективності та банки-партнери - Ощадбанк і Укргазбанк - підписали договори про взаємодію для реалізації держпрограми "теплих кредитів" для населення у 2021 році.
За перший місяць роботи програми "теплих кредитів" у 2021 році 6 869 сімей отримали 273 млн грн кредитів.
Економічна правда
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