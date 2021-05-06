За квітень банки видали "теплих кредитів" на 273 мільйони

За перший місяць роботи програми "теплих кредитів" у 2021 році 6 869 сімей отримали 273 млн грн кредитів.

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Зокрема, 265 млн грн - на енергоефективні заходи у приватних будинках, 8,6 млн грн - на твердопаливні котли.

Серед областей-лідерів, де залучили сумарно найбільше кредитів:

Київська – 37 млн грн;

Львівська – 21, 4 млн грн;

Сумська – 15,8 млн грн;

Дніпропетровська – 14,1 млн грн;

Харківська – 13,5 млн гривень.

За умовами програми учасники одержать компенсацію:

35% суми кредиту – на енергоефективні матеріали;

20% суми кредиту – на заміну газових котлів на твердопаливні.

"Теплі кредити" у 2021 році надають Ощадбанк та Укргазбанк.

Нагадаємо:

Держенергоефективності та банки-партнери - Ощадбанк і Укргазбанк - підписали договори про взаємодію для реалізації держпрограми "теплих кредитів" для населення у 2021 році.

У перший тиждень роботи програми "теплих кредитів" у цьому році нею скористались 797 сімей - вони отримали майже 33 млн грн кредитів на енергоефективні заходи.

Економічна правда