У Нацбанку розповіли, коли очікують на зарахування спецправ запозичень МВФ

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Голосування Ради керуючих МВФ щодо розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ) за регламентом відбувається до 2 серпня, у НБУ сподіваються, що зарахування коштів на рахунки буде відбуватись протягом кількох тижнів.

Про це сказав голова НБУ Кирило Шевченко на прес-брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

"Уже є рішення Ради директорів Фонду і ще повинно бути рішення Ради керуючих Фонду. Згідно з регламентом, голосування відбувається до 2 серпня.

Ми сподіваємось, що протягом кількох тижнів буде відбуватись перерахування коштів на рахунки", - сказав Шевченко.

"Сьогодні НБУ виконує функції банку-депозитарію і готовий долучитись до дискусії з урядом, Мінфіном щодо майбутнього розподілу цих коштів між бюджетом та золотовалютними резервами НБУ", - відповів він на питання, як будуть використані ці кошти.

Нагадуємо:

Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду підтримав пропозицію щодо розподілу між країнами 650 млрд доларів для відновлення після пандемії – якщо її затвердить Рада МВФ, країни отримають кошти до кінця серпня.

Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді може отримати понад 2,7 млрд доларів в межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення.

МВФ обговорює виділення СПЗ (спеціальних прав запозичення) на суму 650 мільярдів доларів для допомоги відновлення світової економіки внаслідок пандемії.

Економічна правда