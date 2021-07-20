Нацбанк за 6 років витратив понад 300 мільйонів на компенсації звільненим працівникам

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Національний банк України у період з 2015 по 2021 рік витратив 313 млн грн на виплату компенсацій при звільненні своїх працівників.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит Економічної правди.

За даними НБУ, загалом у період з 2014 року з установи звільнили 6300 працівників. Переважна більшість з них звільнилися за згодою сторін, близько 200 співробітників Нацбанк скоротив у зв’язку з реорганізацією. Станом на 1 липня середньооблікова кількість штатних працівників НБУ становила 4864 людини.

Між працівниками НБУ та їхнім роботодавцем існує Колективний договір, який передбачає виплату компенсацій при звільненні працівника. Розмір цієї компенсації залежить від безперервного стажу роботи.

"Працівники можуть отримати ці виплати, якщо одночасно мають місце такі три фактори: посади працівників підлягають скороченню, їм не запропоновано іншу роботу і працівники подали заяви про звільнення за угодою сторін", — пояснили в НБУ.

Там також додають, що деякі їхні колишні працівники оскаржують своє звільнення.

"Так, орієнтовна частка таких осіб від загальної кількості звільнених складає близько 1%", — йдеться у відповіді пресслужби регулятора.

Загалом, починаючи з 2015 року, українські суди ухвалили 46 рішень на користь звільнених працівників НБУ щодо поновлення їх на роботі.

Крім цього, суди ухвалили рішення про виплати на користь деяких звільнених працівників Нацбанку, загальна сума яких з 2015 року складає 10,65 млн грн. Розмір топ-10 таких найбільших виплат у сумі складає 6,4 млн грн.

Після зміни голови Нацбанку у липні 2020 року, регулятор виплатив компенсації 93 звільненим працівникам на загальну суму близько 13 млн грн (в середньому, кожен зі звільнених працівників отримав по 140 тис грн).

Нагадаємо:

Напередодні стало відомо, що команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".

У коментарях до його заяви про свою відставку з Нацбанку почали оголошувати й інші працівники НБУ, зокрема й керівники департаментів.

Згодом стало відомо, що звільнені працівники НБУ вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. На час до кінця літа вони вирішили взяти відпустки. У самому Нацбанку поскаржилися, що такі рішення їхніх колишніх працівників блокують проведення конкурсів на ключові посади у департаменті ліцензування.

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Економічна правда