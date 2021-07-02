У Національному банку відреагували на звільнення співробітників
Рішення групи співробітників Національного банку про звільнення є їх особистим вільним вибором.
Про це заявили в Національному банку у відповідь на запит Радіо Свобода.
"Водночас Національний банк відкидає публічні звинувачення у централізації управлінських процесів. Колегіальний підхід до ухвалення рішень передбачає періодичні професійні дискусії, вміння коригувати свою позицію, якщо в результаті спільної оцінки перевагу здобуває альтернативне рішення", – повідомили в НБУ.
У Нацбанку зазначили, що у регулятора забезпечені можливості для досягнення порозуміння між сторонами, у яких можуть бути різні погляди на одну ситуацію.
"Проте порозуміння досягається за умови аргументованого діалогу та взаємного бажання знайти вирішення проблеми, а не використати її для публічних звинувачень", – додали в НБУ.
Нагадаємо:
Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через відхід регулятора від стандартів роботи.
Нацбанк заявляє, що 9 співробітників департаменту ліцензування НБУ подали заяви про звільнення - Департамент продовжуватиме роботу у штатному режимі.
Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що планує завершити роботу в Нацбанку.
Директор Департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський також заявив, що завершує роботу в НБУ.
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