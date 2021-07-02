У Національному банку відреагували на звільнення співробітників

Рішення групи співробітників Національного банку про звільнення є їх особистим вільним вибором.

Про це заявили в Національному банку у відповідь на запит Радіо Свобода.

"Водночас Національний банк відкидає публічні звинувачення у централізації управлінських процесів. Колегіальний підхід до ухвалення рішень передбачає періодичні професійні дискусії, вміння коригувати свою позицію, якщо в результаті спільної оцінки перевагу здобуває альтернативне рішення", – повідомили в НБУ.

У Нацбанку зазначили, що у регулятора забезпечені можливості для досягнення порозуміння між сторонами, у яких можуть бути різні погляди на одну ситуацію.

"Проте порозуміння досягається за умови аргументованого діалогу та взаємного бажання знайти вирішення проблеми, а не використати її для публічних звинувачень", – додали в НБУ.

Нагадаємо:

Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через відхід регулятора від стандартів роботи.

Нацбанк заявляє, що 9 співробітників департаменту ліцензування НБУ подали заяви про звільнення - Департамент продовжуватиме роботу у штатному режимі.

Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що планує завершити роботу в Нацбанку.

Директор Департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський також заявив, що завершує роботу в НБУ.