У НБУ прокоментували звільнення керівництва департаменту ліцензування

фото: нбу Нацбанк заявляє, що 9 співробітників департаменту ліцензування НБУ подали заяви про звільнення - Департамент продовжуватиме роботу у штатному режимі. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Департамент ліцензування продовжуватиме роботу у штатному режимі, виконуючи покладені на нього завдання і функції щодо реєстрації та ліцензування банків, фінансових установ та інших юридичних осіб, здійснення ліцензійних, узгоджувальних та реєстраційних дій на платіжному ринку. На сьогодні штат Департаменту ліцензування - це 107 одиниць. Працівники Департаменту забезпечують повноцінне виконання підрозділом своїх функцій", - зазначили в НБУ.

У Нацбанку додали, що новий керівник Департаменту та керівники структурних підрозділів, що входять до його складу, будуть призначатися на посади у порядку, встановленому пунктом 31 статті 15 ЗУ "Про Національний банк України", та відповідно до встановлених у Нацбанку процедур.

"Налагоджені прозорі процеси мінімізують ризик стороннього впливу на операційну діяльність Департаменту ліцензування та роботу наглядових комітетів.

Для Національного банку безумовним пріоритетом є збереження колегіального підходу при ухваленні рішень, за якого розбіжності в експертних позиціях стають основою для професійних дискусій і нових можливостей, а не публічних звинувачень", - заявили в Нацбанку.

Нагадаємо:

Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через відхід регулятора від стандартів роботи.

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Економічна правда