Міненерго розглядає виробництво водню за допомогою атомної енергії

фото adobe stock

У Міністерстві енергетики обговорюють можливість виробництва кліматично нейтрального водню за допомогою атомної енергії, також розглядають виробництво на основі газу.

Про це заступник міністра енергетики Ярослав Демченков розповів під час обговорення в агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Ми в своїх дискусіях всередині Міненерго дивимося на "атомну" водневу енергетику і перспективи виробництва водню за допомогою атома (шляхом електролізу - ред.). Також ми дивимося на перспективи виробництва водню на основі природного газу", – пояснив він.

Однак, зауважив Демченков, у питаннях експорту йдеться лише про "зелений" водень. Тобто такий, що виготовляється за допомогою відновлюваних джерел енергії: вітру або сонця: "Ніде в європейських стратегіях ані слова, що вони будуть імпортувати "жовтий" або "блакитний" водень".

Водночас, за його словами, наразі у Євросоюзі триває активна дискусія щодо визнання атомної енергетики "зеленою".

"Ми всі розуміємо, що СО2 там немає, але існують також інші, не менш страшні для довкілля та людини, наслідки використання атома", – зазначив Демченков.

Нагадуємо:

Україна прагне розвиватися у напрямкові декарбонізації, відтак Міненерго та італійська SNAM підпишуть меморандум для розвитку у водневій енергетиці.

У Держенергоефективности повідомили, що, відповідно до цілей Енергетичної стратегії України на період до 2035 року щодо встановлення потужностей ВЕС та СЕС, середньорічне виробництво "зеленого" водню може скласти 5,5 млрд нм3.

Виробництво та постачання водню в Європу є одним із головних пріоритетів для України, для цього розглядають переобладнання нафтопроводу "Дружба".