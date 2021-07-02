Разумков: Податковий законопроєкт потребує серйозного доопрацювання

Дмитро Разумков Фото: Прес-служба Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що податковий законопроєкт № 5600 щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень потребує серйозного доопрацювання до другого читання.

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради.

"За цей законопроєкт проголосувала велика кількість народних депутатів. Але за умови, що він буде якісно доопрацьований до другого читання. Якщо цього не відбудеться, мені здається, результат буде абсолютно іншим на табло", - сказав він.

За словами Разумкова, до питання оподаткування потрібно підходити виважено.

Він вважає неправильним податковий тиск на бізнес, розширення повноважень податкових органів, що створить йому проблеми.

"Коли ми з одного боку під час коронавірусу допомагаємо бізнесу, наприклад, надаємо по вісім тисяч гривень, а потім намагаємося створити проблеми - це неправильно.

Це не означає, що не треба змінювати законодавство. Треба, але потрібно робити це логічно", - заявив Разумков.

Він додав, що чимало нарікань на зазначений проєкт закону висловили як народні депутати, так і представники місцевих органів влади та бізнесу.

Разумков додав, що відмова від скороченої процедури підготовки до другого читання законопроєкту №5600 стала результатом компромісу, якого дійшли в парламенті, щоб ухвалити його за основу.

"Якщо не було б гарантії, що він не буде ставитися на скорочену процедуру, я не впевнений, що була б достатня кількість голосів для його ухвалення в першому читанні", - резюмував він.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Рада підтримала законопроєкт лише у першому читанні, при цьому не скоротивши термін подачі правок до другого читання. Остаточний варіант законопроєкту може відрізнятися від ухваленого 1 липня документа.

Законопроєкт у ЗМІ назвали "антиахметівським" через те, що ним пропонується підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди (на якій спеціалізуються компанія "Метінвест" Ріната Ахметова), а також запровадити акцизний податок на електроенергію, вироблену з сонячних та вітрових електростанцій (ДТЕК Ріната Ахметова є власником найбільших потужностей "зеленої" енергетики в Україні).

Однак, крім змін, що стосуються власників великого бізнесу, зокрема Ріната Ахметова, в урядовому законопроєкті міститься низка змін, які зачеплять широке коло українців.

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Більш детально про те, які податкові норми законопроєкту мають найсильніше вдарити по бізнесу Ахметова та інших олігархів ЕП писала у публікації Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Детальніше про те, як такі зміни можуть вплинути на вартість квадратних метрів читайте у публікації: Уряд хоче обкласти житло новим податком: чи подорожчають квартири на 20%

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Економічна правда