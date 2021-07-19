У Центренерго заявили про загрозу підготовці до опалювального сезону

У ПАТ "Центренерго" заявили про зменшення обігових коштів, внаслідок чого підприємство не може належно виконувати свою ремонтну програму та накопичувати достатні запаси вугілля на складах теплоелектростанцій до опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Центренерго.

У компанії кажуть, що є єдиним гарантованим споживачем вугілля державних вугледобувних підприємств, що накладає значні витрати з виконання зобов’язання першочергової оплати за отриману продукцію.

Як пояснюють у Центренерго, внаслідок критичної ситуації, що склалась на ринку електроенергії в Україні, компанія зіткнулася з масовою відмовою контрагентів за двосторонніми договорами виконувати свої зобов’язання щодо відбору електричної енергії.

Також збільшилися випадки залучення енергоблоків ТЕС компанії до виконання диспетчерських команд, пов’язаних із забезпеченням операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України.

"При цьому, склад залученого в роботу устаткування значно перевищує передбачені Прогнозним балансом електроенергії ОЕС України на 2021 рік", – пояснюють у Центренерго. Крім того, на навантаження "Центренерго" впливає кількість енергоблоків теплогенерації з приватного сектору у ремонті – таких наразі 9 одиниць.

"На відміну від приватних теплових генерацій ПАТ "Центренерго", як генерація 78% акцій якої належить Державі, не має можливості виводити блоки в аварійний ремонт", – додають у ПАТ.

Таким чином, зменшення надходження коштів ускладнює підготовку до проходження осінньо-зимового періоду 21/22 років. Через нестачу обігових коштів під загрозою своєчасне виконання ремонтної програми. Також, під загрозою опинилось накопичення достатніх запасів вугілля на складах ТЕС.

У компанії кажуть, що вживають всіх можливих заходів для безаварійної роботи обладнання, проведення повних розрахунків з державними вугледобувними підприємствами та забезпечення достатніх запасів вугілля на складах.

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Нагадуємо:

Рада національної безпеки і оборони стежить за ситуацією на українському ринку електроенергії, наразі вона перебуває під контролем.

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.

На 5 липня ціна підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год.

НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдінг з групи ДТЕК.

Економічна правда