НБУ призначив нового керівника управління з проблемних активів

Олег Далеко фото: нбу

Начальником Управління роботи з проблемними активами Національного банку став Олег Далеко.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що Далека призначили з 19 липня цього року за результатами відкритого конкурсного відбору на вакантну посаду.

До сфери його основних повноважень належатиме:

взаємодія з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо повернення заборгованості за кредитами рефінансування за рахунок заставленого майна, що належить банкам, які перебувають у процесі ліквідації;

організація та контроль за супроводженням виконавчих проваджень з питань звернення стягнення на заставлене майно, що належить майновим поручителям, та стягнення заборгованості з фінансових поручителів за кредитами рефінансування;

організація та супроводження продажу власного майна Національного банку, а також заставленого майна, набутого у власність Національним банком в рахунок погашення заборгованості за кредитами рефінансування;

організація та контроль за роботою управителів непроданими активами банків, ліквідація яких розпочалася до створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Радий приєднатися до команди Нацбанку та докладу максимум зусиль, щоб робота центрального банку з проблемними активами була ефективною, відкритою, прозорою та зрозумілою суспільству", - заявив Далеко.

Управління роботи з проблемними активами входить до фінансово-адміністративного та операційного блоку, керівництво яким за вертикаллю підпорядкування здійснює перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

До роботи в Національному банку Далеко упродовж шести років був заступником голови правління ПАТ "КРИСТАЛБАНК".

Крім того, у 2010-2015 роках він працював у АТ Банк "Фінанси та кредит" (спочатку - директором Центру по роботі з проблемними активами банку, пізніше - директором Центру координації та супроводу роботи регіональної мережі).

Нагадаємо:

Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".

"Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору… Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе", – пояснював своє рішення голова Департаменту ліцензування Олександр Бевз.

У коментарях до його заяви про свою відставку з Нацбанку почали оголошувати й інші працівники НБУ, зокрема й керівники департаментів.

Вісім з дев’яти керівників Департаменту ліцензування Національного банку України, які оголосили про свою відставку 30 червня, попросили голову НБУ перенести дату звільнення на 1 вересня.

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Економічна правда