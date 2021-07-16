Голова Нацбанку розглядає вихід держбанків на біржу з метою приватизації

Кирило Шевченко пресслужба нбу

Нацбанк домовився з представниками Лондонської фондової біржі щодо співпраці для подальшого виходу банків на IPO (первинна публічна пропозиція) – це один з інструментів для їхньої приватизації.

Про це голова НБУ Кирило Шевченко повідомив у Facebook за підсумками зустрічі з Лондонською фондовою біржею, присвяченої приватизації українських держбанків.

Він нагадав, що зменшення частки держави у банківському секторі до 25% до 2025 року є стратегічною спільною метою НБУ та уряду. Першим кроком до приватизації було зменшення проблемних кредитів (NPL) у банках до 37,85% на 1 червня 2021.

"Ми домовилися з представниками Лондонської фондової біржі провести спільні заходи з метою подальшого виходу банків на IPO, який є одним з інструментів з їхньої приватизації", – зазначив Шевченко.

Нагадуємо:

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі знизилася до 37,9% станом на 1 червня проти 39,6% на 1 травня.

Приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку. Питання платоспроможності ФГВ та входження Ощадбанку до Фонду також визначені у Меморандумі з МВФ.

"Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, за якою банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови.

Економічна правда





