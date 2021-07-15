Новини 15 липня: податки для казино знизили, український айтівець став доларовим мільярдером

Про податки для казино. Нардепи проголосували за зниження податків для грального бізнесу у першому читанні, а саме для букмекерів та казино їх хочуть знизити з 18% до 10% та для організаторів – з 30% до 10%.

Про бюджетну декларацію. Верховна Рада ухвалила постанову щодо Бюджетної декларації на 2022-2024 роки – цей документ є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.

Про прокачку газу. Суд ЄС ухвалив рішення, яке обмежує прокачку газу в обхід України.

Про Дія.City. Верховна Рада ухвалила профільний законопроєкт про спеціальний податковий режим Дія City у другому читанні і в цілому.

Про Яценка. Статки співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценка досягли 1,3 мільярда доларів, він увійшов до десятки найбагатших українців.

Ексклюзив ЕП

Заводи, які працюють на Mercedes, Porsche та Audi. Що Україна виробляє для світового автопрому

В іномарках відомих автобрендів, на яких пересуваються українці, чимало деталей, які виготовляються в Україні. Що ми виробляємо для світового автопрому?