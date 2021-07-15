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Український айтівець вперше став доларовим мільярдером – Forbes

Четвер, 15 липня 2021, 17:05
 
Влад Яценко
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Статки співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценко досягли 1,3 мільярда доларів після переоцінки компанії при залученні інвестицій.

Про це повідомляє Forbes.

Це дозволило б йому увійти в першу десятку чинного списку українського Forbes і посунути на десяте місце Олександра Ярославського, зазначає видання.

Revolut залучив 800 млн доларів інвестицій. Компанію оцінили в 33 млрд доларів, що робить її найдорожчим фінтех-стартапом Великобританії, пише TechCrunch.

Нова оцінка вшестеро більша в порівнянні з попереднім раундом фінансування в 2020 році. Тоді компанію оцінили в 5,5 млрд доларів.

Станом на грудень 2020 року у Яценка було близько 3,97% акцій компанії, за даними Pitchbook. Після інвестицій його частка могла знизитися приблизно до 3,87%. В такому випадку акції, що належать Яценкові, оцінюються приблизно в 1,3 млрд доларів.

Залучені 800 млн доларів компанія планує направити на запуск нових продуктів і експансію на нові ринки, пише Bloomberg.

Нагадуємо:

Британську компанію Revolut запустили в 2015 році росіянин Микола Сторонський і Яценко.

Сервіс дозволяє переказувати гроші за кордон і конвертувати валюти без комісій, брати кредити, відкривати рахунки компаній, торгувати криптовалютою, купувати страховку і т. д.

Revolut не має відділень, тому всі операції з картами проходять в однойменному додатку на смартфоні.

Компанія працює на ринках ЄС і США, маючи близько 16 млн клієнтів і понад 150 млн транзакцій на місяць.

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фінанси технології банки IT Великобританія

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