ВР погодила запуск спецрежиму для IT-індустрії

Верховна Рада ухвалила профільний законопроєкт про спеціальний податковий режим Дія City у другому читанні і в цілому.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в Telegram.

За словами міністра, участь в Дія City добровільна, вплив держави на резидентів Дія City законодавчо зведений до мінімуму. Держава гарантує IT-індустрії незмінність умов протягом 25 років.

"Це буде одна з найкращих податкових систем у світі. Прозорі, зручні інструменти для інвестицій і зростання до 10% частки IT-індустрії у ВВП країни", – написав міністр.

Законом пропонується ввести спецрежим оподаткування резидентів Дія City відповідно до податкового законодавства. Також в спецрежимі є можливість обрати контрактну форму трудового договору при оформленні трудових відносин між резидентами та їх працівниками.

Пропонується особлива форма найму резидентами осіб (гіг-контракт), що об'єднує соціальні гарантії працівників і гнучкість цивільно-правових відносин. У той же час, такий контракт не виключає наймання резидентами Дія City ФОП і працівників за трудовим договором тощо.

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Нагадуємо:

Федоров вважає, що режим Дія City допоможе збільшити доходи від IT з 6 млрд до 16,5 млрд доларів до 2025 року, а кількість працівників - з 200 тисяч до 450 тисяч.

Економічна правда