Для казино і букмекерів планують знизити податки – Рада ухвалила законопроєкт за основу
Нардепи проголосували за зниження податків для грального бізнесу у першому читанні, а саме для букмекерів та казино їх хочуть знизити з 18% до 10% та для організаторів – з 30% до 10%.
Про це відомо з трансляції засідання Верховної Ради. За зниження податків проголосували 252 нардепи.
Йдеться про законопроєкт 2713-д, яким знижується ставка податку з доходу для організаторів онлайн азартних ігор – з 30% до 10%. Також в документі пропонується знизити ставку на дохід букмекерів з 18% до 5% та казино - з 18% до 10%, випуску та проведення лотерей також до 10%.
Також передбачається, що організатори "ігорки" сплачуватимуть також податок на прибуток за загальною ставкою 18%.
А виграші до 8 мінімальних зарплат (48 тис грн) звільняються від податку на доходи з фізичних осіб та воєнного збору.
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Нагадаємо:
Нардепи планують голосувати резонансний законопроєкт про зниження податків на гральний бізнес.
Верховна Рада планувала ще 4 березня розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей.
Згодом нардепи хотіли розглянути цей законопроєкт 19 травня, але розгляд знову відклали.
Економічна правда
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