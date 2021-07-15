Для казино і букмекерів планують знизити податки – Рада ухвалила законопроєкт за основу

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Нардепи проголосували за зниження податків для грального бізнесу у першому читанні, а саме для букмекерів та казино їх хочуть знизити з 18% до 10% та для організаторів – з 30% до 10%.

Про це відомо з трансляції засідання Верховної Ради. За зниження податків проголосували 252 нардепи.

Йдеться про законопроєкт 2713-д, яким знижується ставка податку з доходу для організаторів онлайн азартних ігор – з 30% до 10%. Також в документі пропонується знизити ставку на дохід букмекерів з 18% до 5% та казино - з 18% до 10%, випуску та проведення лотерей також до 10%.

Також передбачається, що організатори "ігорки" сплачуватимуть також податок на прибуток за загальною ставкою 18%.

А виграші до 8 мінімальних зарплат (48 тис грн) звільняються від податку на доходи з фізичних осіб та воєнного збору.

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Нагадаємо:

Нардепи планують голосувати резонансний законопроєкт про зниження податків на гральний бізнес.

Верховна Рада планувала ще 4 березня розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей.

Згодом нардепи хотіли розглянути цей законопроєкт 19 травня, але розгляд знову відклали.

Економічна правда