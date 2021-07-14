Путін запевняє, що РФ повністю виконає контракт на транзит газу через Україну

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Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія має намір повністю виконати свої зобов'язання за контрактом на прокачку природного газу через територію України, і це питання не повинне пов'язуватися з питанням будівництва газопроводу "Північний потік–2".

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Ми підписали контракт на п'ять років на прокачку певного обсягу природного газу нашим споживачам в Європі через територію України. Нормандський формат, інші формати подібного роду – це політичні майданчики для обговорення ситуації на південному сході України. Це нічого не має спільного з такими комерційними проєктами , як "Північний потік", "Північний потік–2" або транзит нашого газу через територію України", – сказав Путін.

"...Росія взяла на себе певні зобов'язання в рамках цього контракту і безумовно буде повністю їх виконувати", – додав він.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання на 10-15 років у разі запуску "Північного потоку-2".

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини мають завершити до кінця цього літа.

Технічне завершення робіт над проєктом "Північного потом - 2" не означає, що газогін використовуватиметься, адже його щонайменше потрібно буде сертифікувати.