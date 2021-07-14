Путін запевняє, що РФ повністю виконає контракт на транзит газу через Україну
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія має намір повністю виконати свої зобов'язання за контрактом на прокачку природного газу через територію України, і це питання не повинне пов'язуватися з питанням будівництва газопроводу "Північний потік–2".
Про це повідомляє "Інтерфакс".
"Ми підписали контракт на п'ять років на прокачку певного обсягу природного газу нашим споживачам в Європі через територію України. Нормандський формат, інші формати подібного роду – це політичні майданчики для обговорення ситуації на південному сході України. Це нічого не має спільного з такими комерційними проєктами , як "Північний потік", "Північний потік–2" або транзит нашого газу через територію України", – сказав Путін.
"...Росія взяла на себе певні зобов'язання в рамках цього контракту і безумовно буде повністю їх виконувати", – додав він.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання на 10-15 років у разі запуску "Північного потоку-2".
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після спорудження газопроводу "Північний потік-2".
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини мають завершити до кінця цього літа.
Технічне завершення робіт над проєктом "Північного потом - 2" не означає, що газогін використовуватиметься, адже його щонайменше потрібно буде сертифікувати.
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