Суд визнав кондитерську компанію "АВК" банкрутом

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Госпсуд Донецької області 8 липня визнав ПрАТ "АВК" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру через борги підприємства.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на постанову суду.

Суд констатував, що "має місце факт перевищення розміру пасиву боржника над його активами, недостатність наявного у боржника майна для задоволення вимог кредиторів".

Крім того, АВК має низьку забезпеченість власними засобами, що знижує ймовірність можливості неплатоспроможного підприємства використати позасудові заходи відновлення платоспроможності. А також – від’ємний результат показника поточної платоспроможності.

"Суд дійшов висновку щодо доцільності введення процедури ліквідації та визнання боржника банкрутом", - йдеться в постанові госпсуду.

АВК має низку боргів. Минулоріч Верховний Суд вніс зміни в реєстр вимог кредиторів компанії. Так, Всеукраїнському банку розвитку АВК винна 291,3 млн грн, Райффайзен Банку - 356,7 млн грн, Промінвестбанку - 1,34 млрд грн, Сбербанку - 1,2 млрд грн.

Крім того, АВК має низку кредитів, виданих під заставку: Всеукраїнському банку розвитку - 199,5 млн грн, Райффайзен Банку - 42,5 млн грн, Промінвестбанку - 489,3 млн грн, Сбербанку - 442,3 млн грн.

Провадження в справі про банкрутство ПрАТ "АВК" (м. Маріуполь) було відкрите в 2016 році. Зазначається, що раніше Сбербанк відсудив у групи "АВК" кондитерські фабрики на Закарпатті та в окупованому Донецьку.

Нагадуємо:

На електронному аукціоні OpenMarket (ДП СЕТАМ) виставлено будівлі та споруди кондитерського заводу "АВК" у місті Дніпро за загальною стартовою вартістю 120,7 мільйона гривень.

У серпні Господарський суд Донецької області відстрочив до 13 грудня 2019 року передачу фабрики кондитерської фабрики "АВК" у Дніпрі "Промінвестбанку".

"Промінвестбанк", який належить російській держкорпорації "Внєшекономбанк", відсудив у "Кондитерської фабрики А.В.К" завод у Дніпрі за борги за договором про відкриття кредитної лінії в 1,37 мільярда гривень. Суд звернув стягнення на нерухомість, де розташовані виробничі цехи фабрики АВК, а також основні засоби і транспорт, майно продадуть на публічних торгах.

У жовтні 2016 року бенефіціар АВК Володимир Авраменко констатував, що "кредиторами компанії є банки країни-окупанта, а переговори з ними вести складно". За його словами, він готовий був покрити частину боргу АВК, але яку саме частку заборгованості зможе повернути банкам, не уточнив.

Компанії АВК належать три заводи - в Дніпрі, Луганську та Донецьку (контроль над двома останніми компанія втратила - ред). Загальна кількість співробітників - 3,5 тис осіб.

До 2014 року 70% доходів АВК припадало на російський ринок, на ньому група займала 6% ринку шоколадної продукції. Після введення Росією ембарго в тому ж році цей ринок був повністю втрачений.





