Арештовану фабрику АВК у Дніпрі виставили на продаж за 120 мільйонів

На електронному аукціоні OpenMarket (ДП СЕТАМ) виставлено будівлі та споруди кондитерського заводу "АВК" у місті Дніпро за загальною стартовою вартістю 120,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє сайт СЕТАМ.

На торги виставлено 2 лоти:

— будівлі і споруди загальною площею 37,49 тис. кв. м зі стартовою ціною 97,24 млн грн;

— будівлі і споруди загальною площею 9,93 тис. кв. м зі стартовою ціною 23,48 млн грн.

Проведення торгів призначено на 20 лютого 2020 року.

"Відома компанія "АВК" входить до ТОП-3 найбільших кондитерських компаній України, тому впевнений що цей лот зацікавить ринок і знайде нового власника", - зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

Нагадуємо:

У серпні Господарський суд Донецької області відстрочив до 13 грудня 2019 року передачу фабрики кондитерської фабрики "АВК" у Дніпрі "Промінвестбанку".

"Промінвестбанк", який належить російській держкорпорації "Внєшекономбанк", відсудив у "Кондитерської фабрики А.В.К" завод у Дніпрі за борги за договором про відкриття кредитної лінії в 1,37 мільярда гривень. Суд звернув стягнення на нерухомість, де розташовані виробничі цехи фабрики АВК, а також основні засоби і транспорт, майно продадуть на публічних торгах.

У жовтні 2016 року Авраменко констатував, що "кредиторами компанії є банки країни-окупанта, а переговори з ними вести складно". За його словами, він готовий був покрити частину боргу АВК, але яку саме частку заборгованості зможе повернути банкам, не уточнив.

Компанії АВК належать три заводи - в Дніпрі, Луганську та Донецьку (контроль над двома останніми компанія втратила - ред). Загальна кількість співробітників - 3,5 тис осіб.

До 2014 року 70% доходів АВК припадало на російський ринок, на ньому група займала 6% ринку шоколадної продукції. Після введення Росією ембарго в тому ж році цей ринок був повністю втрачений.