Суд відстрочив передачу фабрики "АВК" в Дніпрі українській "дочці" російського банку

Господарський суд Донецької області відстрочив до 13 грудня 2019 року передачу фабрики кондитерської фабрики "АВК" у Дніпрі "Промінвестбанку".

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду.

Йдеться про судове рішення, яким "Промінвестбанку" дозволено стягнути майно на 1,37 млрд грн за рахунок боргу "АВК" по кредиту.

В "АВК" стверджують, що негайне виконання судового рішення може привести до банкрутства підприємства.

"Відстрочка дозволить компанії реструктуризувати борг, запустивши виробничо-логістичний фабрику в Дніпропетровській області", - йдеться у позовній заяві фабрики.

"Промінвестбанк" заперечував проти відстрочки виконання судового рішення, вказуючи, що "боржник перебуває у процедурі банкрутства, але продовжує діяльність, як і відповідач у цій справі".

Суд дозволив відстрочку, але наголосив, що "відстрочка за своєю суттю є відкладенням (перенесенням) виконання рішення на новий строк, який визначається судом, та не є підставою для звільнення від його виконання".

За даними держреєстру, кінцевими бенефіціарами ПрАТ "Кондитерська фабрика "АВК" м. Дніпро" є Володимир Авраменко та Валерій Кравець.

Нагадаємо:

"Промінвестбанк", який належить російській держкорпорації "Внєшекономбанк", відсудив у "Кондитерської фабрики А.В.К" завод у Дніпрі за борги за договором про відкриття кредитної лінії в 1,37 мільярда гривень. Суд звернув стягнення на нерухомість, де розташовані виробничі цехи фабрики АВК, а також основні засоби і транспорт, майно продадуть на публічних торгах.

У жовтні 2016 року Авраменко констатував, що "кредиторами компанії є банки країни-окупанта, а переговори з ними вести складно". За його словами, він готовий був покрити частину боргу АВК, але яку саме частку заборгованості зможе повернути банкам, не уточнив.

Компанії АВК належать три заводи - в Дніпрі, Луганську та Донецьку (контроль над двома останніми компанія втратила - ред). Загальна кількість співробітників - 3,5 тис осіб.

До 2014 року 70% доходів АВК припадало на російський ринок, на ньому група займала 6% ринку шоколадної продукції. Після введення Росією ембарго в тому ж році цей ринок був повністю втрачений.