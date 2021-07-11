Новини вихідних: Нафтогазівські виплати за недосягнуті цілі, глобальний податок
Про ренту. Глава податкового комітету Данило Гетманцев розповів про можливості підвищення ренти не тільки на "Ахметівську" залізну руду, а також на "Коломойську" марганцеву руду.
Про глобальний податок. Міністри фінансів країн G20 підписали угоду про глобальний податок на саміті організації у Венеції.
Про премії. Аналітики KSE з корпоративного управління заявили, що деякі винагороди в Нафтогазі були виплачені за ще недосягнуті на момент розрахунку цілі.
Про держпідприємства. Згідно з моніторингом ефективності управління об’єктами державної власності за 2020 рік з 3343 держпідприємств 947 є прибутковими.
Про фондовий ринок. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила допустити до обігу в Україні єврооблігації п'яти українських компаній, випущені через іноземних емітентів.
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