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У G20 схвалили глобальний податок

Неділя, 11 липня 2021, 10:00
 

Міністри фінансів країн G20 підписали угоду про глобальний податок на саміті організації у Венеції. 

Про це повідомляє Politico. 

Документ також був схвалений представниками 130 країн і передбачає встановлення мінімальної податкової ставки для транснаціональних компаній в 15%. 

Реформа була підтримана Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР ) і повинна перешкодити міжнародним корпораціям переводити свої активи за кордон для ухилення від сплати податків. 

У своїй спільній заяві міністри фінансів країн G20 назвали угоду історичним, зазначивши, що обговорення його умов тривало багато років. На їхню думку, реформа зробить міжнародну податкову архітектуру більш стабільною і справедливою. 

Остаточну редакцію документа повинні схвалити лідери "Великої двадцятки" на саміті організації, який пройде в Римі в жовтні. 

За оцінкою ОЕСР, яка керує переговорами по податках, уряду щорічно втрачають від 100 млрд до 240 млрд дол на рік через недоотримання податків.

Нагадуємо:

Міністри фінансів країн Великої сімки 5 червня заявили про зобов’язання "застосовувати глобальний мінімальний податок у щонайменше 15 відсотків для кожної країни".

Цей крок спрямований на те, щоб транснаціональні корпорації - особливо технологічні гіганти - не мали в майбутньому можливості отримувати великі прибутки в одних країнах і платити з них низькі податки в інших.

Ухвалення цієї глобальної податкової зміни ініціювала адміністрація президента США Джо Байдена. 

Таким чином США хочуть обмежити можливість транснаціональних концернів використовувати переваги податкових систем для збільшення своїх прибутків, особливо в період пандемії коронавірусу, яка послабила економіки в усьому світі.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав ухвалене рішення "історичним", а також назвав це "податковою революцією".

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Економічна правда
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