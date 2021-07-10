Всі розділи
Укр / Рус

Гетьманцев прокоментував можливість підвищення ренту на "Коломойську" руду

Субота, 10 липня 2021, 16:36
 

Глава податкового комітету Данило Гетманцев розповів про можливості підвищення ренти не тільки на "Ахметівську" залізну руду, а також на "Коломойську" марганцеву руду. 

Про це він заявив в інтерв'ю Дзеркалу тижня. 

За його словами, рента на марганцеву руду не підвищується(у (законопроекті 5600 - ЕП) тому, що вона підвищувалася в законопроекті №1210, по-друге, а також Кабмін не бачить там фіскального потенціалу для бюджету. 

"Однак до другого читання, я думаю, ми доповнимо пропозиції про підвищення ставок за всіма основними копалиною", - зазначив він.

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. 

Документ підтримали 264 нардепи.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!