Гетьманцев прокоментував можливість підвищення ренту на "Коломойську" руду

Глава податкового комітету Данило Гетманцев розповів про можливості підвищення ренти не тільки на "Ахметівську" залізну руду, а також на "Коломойську" марганцеву руду.

Про це він заявив в інтерв'ю Дзеркалу тижня.

За його словами, рента на марганцеву руду не підвищується(у (законопроекті 5600 - ЕП) тому, що вона підвищувалася в законопроекті №1210, по-друге, а також Кабмін не бачить там фіскального потенціалу для бюджету.

"Однак до другого читання, я думаю, ми доповнимо пропозиції про підвищення ставок за всіма основними копалиною", - зазначив він.

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Документ підтримали 264 нардепи.