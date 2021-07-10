Аналітики про мільйонні нагороди в Нафтогазі: були виплати за ще недосягнуті цілі

24 канал

Аналітики KSE з корпоративного управління заявили, що деякі винагороди в Нафтогазі були виплачені за ще недосягнуті на момент розрахунку цілі.

Про це йдеться у публікації SOE Weekly для ЕП.

"Деякі з цих цілей мали бути досягнуті лише в 2021 році, але при цьому їх уже оцінено та винагороду за їх досягнення виплачено вже у 2020 році", - йдеться у повідомленні

Також у публікації йдеться, що зі звіту про винагороду членів також випливає, що значну частину винагороди членам правлінню "Нафтогазу" було виплачено за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом" у 2018 році.

"Звертаємо увагу, що премії Отто Ватерландера і Петера ван Дріла не пов'язані з арбітражем у Стокгольмі, оскільки вони тоді не працювали "Нафтогазі"", - зазначили аналітики.

Не до кінця зрозуміло, за що саме було виплачено "річний бонус за 2020 рік" загальною сумою у 81,8 млн грн, додали експерти KSE.

Нагадуємо:

Раніше ЕП опублікувала документи, які свідчать, що члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди.

"Нафтогаз" завершив 2020 рік зі збитками, які склали 19 млрд грн.