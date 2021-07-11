ДФС прийшла до Glusco: "зафіксували відсутність діяльності АЗС"

Джерело: ДФС

Державна фіскальна служба провела слідчі дії на 106 АЗС мережі Glusco в 15 регіонах України, за результатами огляду правоохоронці встановили та зафіксували відсутність діяльності АЗС

Про це повідомляє відомство на facebook

"Доступ до заправних колонок обмежений.В разі встановлення будь-які неправомірні дії зі сторони порушників будуть оцінені належним чином", - йдеться у повідомленні.

Фіскали нагадали, що 11 березня ДФС спільно з СБУ провели близько 140 обшуків в мережі Glusco. Встановлено, що деякі компанії організували незаконну схему з ввезення в Україну нафтопродуктів (в тому числі з РФ).

Досудове розслідування триває, додали там.

Нагадуємо:

Новим власником мережі автозаправних станцій Glusco стане компанія Socar New Energy Ltd (SNE), зареєстрована на Кіпрі, компанії підписали угоду.

5 липня у коментарі ЕП головний керуючий директор "Глуско Рітейл" Віталій Вандич повідомив, що наразі перемовини щодо зміни власника мережі АЗС майже завершились, але не став називати компанію.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація щодо того, що новим власником може стати азербайджанська компанія Socar.

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.