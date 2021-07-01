Міндовкілля: Підприємство Ахметова є найбільшим забрудником атмосфери

Теплова електростанція Бурштинська, що входить в "ДТЕК" Ріната Ахметова, є найбільшим забрудником атмосфери в Україні.

Про це в інтерв’ю Економічній правді повідомив міністр довкілля Роман Абрамовський.

"Найбільше, якщо по атмосфері, то це теплова електростанція Бурштинська (входить в "ДТЕК" Ріната Ахметова. – ЕП)", – розповів він.

За словами міністра, у відомства також є перелік 100 найбільших забрудників в Україні.

Він додав, що уряд хоче підняти податок на СО2. "Це змінить мотивації і тоді буде досить коштовно збільшувати викиди, бо прийдеться сплачувати великий податок", – пояснив Абрамовський.

Наразі цей податок становить 10 гривень, та Мінфін виступив з ініціативою втричі підняти його і довести всі інші податки на викиди забруднюючих речовин до макроекономічних показників, які на сьогодні існують.

На думку міністра довкілля, "треба було б підняти цей податок до рівня 12-15 євро за тонну".

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Нагадуємо:

Українська теплова генерація відповідальна за більшість викидів у повітря у Європі та посідає 1 – 2 місце за викидами основних небезпечних речовин, водночас обсяги не відповідають нормативами ЄС.

Серед десятки електростанцій з найбільшими викидами зольного пилу (PM10), Україні належать 8 електростанцій. Сюди входять Курахівська, Бурштинська, Трипільська, Луганська, Зміївська, Вуглегірська, Слов’янська, Ладижинська ТЕС. Всі вони були введені в експлуатацію у 60-70-х роках минулого століття.

Згідно "антиахметівського" законопроєкту, що вносить зміни до Податкового кодексу, планується збільшити також і екологічний податок – за викиди вуглецю доведеться заплатити втричі більше.

Економічна правда