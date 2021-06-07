В Україні хочуть у декілька разів підвищити екологічний податок

Згідно "антиахметівського" законопроєкту, що вносить зміни до Податкового кодексу, планується збільшити також і екологічний податок – за викиди вуглецю доведеться заплатити втричі більше.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Екоподаток, нагадують у відомстві, – обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у довкіллі.

Наразі ставка екологічного податку на викиди СО2 в Україні є однією з найнижчих у світі. Для порівняння наводять приклад Польщі, яка встановлює мінімальну ставку в Європі, у розмірі 1 євро/т, а в нашій державі – лише 10 грн за тонну.

Законопроєктом №5600 ставку планують підвищити втричі, майже до польского рівня – до 30 грн/т. Від цих змін очікується отримати додаткові 2,1 млрд грн.

Також збільшиться ставка екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти в 1,6 рази. У подальшому поступово у 8 разів до 2029 року. Додатковий ресурс надходжень у державний і місцевий бюджети - 100 млн грн.

Крім цього планується втричі збільшити податок за відходи для підприємств гірничої промисловості: з 0,49 грн до 1,5 грн/тонну. Додатковий ресурс надходжень - 300 млн грн.

Екологічний податок, за винятком податку з радіоактивних відходів, ділиться так: частка держави становить 45%, місцевої влади – 55%.

Більше про податкові зміни читайте у статті ЕП:

Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 12 травня проголосував за проєкт змін до Податкового кодексу, яким зокрема, збільшуються ставки податків та рентних платежів для великого бізнесу – найбільше зміни "вдарять" по імперії олігарха Ріната Ахметова.

Економічна правда